議席不及預期　“莫迪3.0”壓力不小

中評社香港6月5日電／印度選舉委員會5日公佈的印度人民院（議會下院）第18屆選舉最終計票結果顯示，執政黨印度人民黨（印人黨）主導的全國民主聯盟獲得過半數席位，在2024年印度大選中獲勝。現任總理莫迪如無意外將開啟第三任期。



新華社報導，分析人士認為，全國民主聯盟的勝選符合預期，但印人黨獲得的240個席位距莫迪此前宣稱要拿下的370席甚至400席相去甚遠。在此情況下，印人黨須與其政治聯盟聯合組閣，同時要應對反對黨聯盟帶來的挑戰，“莫迪3.0”執政面臨不少壓力。



微弱優勢獲勝



印人黨主導的全國民主聯盟此次勝選是繼2014年、2019年後第三次贏得全國大選。計票結果顯示，現任總理莫迪領導的印人黨贏得240個議席。最大反對黨印度國民大會黨（國大黨）獲得99個議席，其主導的反對黨聯盟印度國家發展包容性聯盟獲得的議席超過230個。



另外，莫迪在位於印度北方邦瓦拉納西的選區勝選，當選印度人民院議員。輿論普遍認為他將開啟第三個總理任期，追平印度首任總理尼赫魯的任期紀錄。據報導，莫迪已要求內閣制定連任後的“百日議程”。



上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義認為，執政黨勝選有三重因素：一是莫迪及印人黨善於利用印度教民族主義拉攏印度教選民；二是印人黨運用“執政優勢”打壓反對派；三是印人黨及其背後“國民志願服務團”有較強的組織動員能力，發動基層人員拉票。



據印度選舉委員會公佈的數據，此次大選投票率明顯低於2019年。分析認為這與天氣炎熱、選舉議題缺乏新意以及族群矛盾激化等因素有關。



議席不及預期



印人黨主導的全國民主聯盟雖然獲勝，但印人黨沒能實現莫迪選前“拿下400席”的豪言，甚至未能拿到半數席位。



分析人士指出，印人黨選情不及預期有多重原因，包括莫迪政績名過其實，印度社會問題嚴峻，印人黨的限制打壓迫使對手更為團結等。



此次選舉，印人黨在其“票倉”北方邦遭遇挫折，獲得席位數較2014年和2019年兩次選舉大幅減少。有分析說，印人黨在北方邦大興基建，重修羅摩神廟一向被視為莫迪的重要政績，而此次選舉結果證明，選民最關心的問題是高失業和高通脹。印度阿約提亞貿易商聯盟主席拉凱什·亞達夫說：“我們對這座寺廟很滿意，但人們對印度人民黨已經厭倦了。”