6月5日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月6日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月5日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



中新社記者：據瞭解，東亞合作系列高官會將在老撾萬象舉行。發言人能否介紹中方的出席情況？



毛寧：東盟輪值主席國老撾將於6月7日至8日在萬象舉行東盟與中日韓高官會、東亞峰會高官會和東盟地區論壇高官會。中國外交部副部長孫衛東將率團出席。



會議期間，各方將圍繞“東盟：加強聯通和韌性”主題，回顧東亞合作成果，重點就當前形勢下如何把握區域合作發展方向、推進各機制合作等進行討論，並就共同關心的國際地區問題交換意見，為今年東亞合作領導人系列會議和外長會預做準備。中方期待同與會各方深入交流，推動東亞合作不斷取得新進展，為本地區和平穩定與共同發展作出更大貢獻。



總台央視記者：據報導，6月4日，韓國總理韓德洙主持召開國務會議，決定全面中止《9·19軍事協議》直至韓朝恢復互信。韓軍方隨後表示已制定恢復韓朝陸海空緩衝區內演訓計劃，將重啟軍分線以南5公里訓練場內炮擊和團級機動演習、西北島嶼駐軍火炮射擊訓練、北方限界線附近海軍艦艇機動及炮擊訓練等。中方對此有何評論？



毛寧：我們注意到有關報導。維護朝鮮半島和平穩定符合各方共同利益。近段時間，半島形勢持續緊張，有關方之間對立對抗加劇。我們對當前事態發展表示關切。中方一貫致力於維護半島和平穩定，支持有關方通過對話改善關係，反對任何加劇局勢緊張的言行。希望有關方保持冷靜克制，謹言慎行，為維護半島和平穩定發揮建設性作用。



塔斯社記者：美國總統拜登在接受美國《時代周刊》採訪時表示，如果在台海兩岸發生軍事衝突，他不排除美軍介入的可能性。請問外交部對此有何評論？

