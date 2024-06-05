中國國產商用飛機完成首次加注SAF演示飛行

中評社香港6月5日電／6月5日，中國商飛公司的一架ARJ21支線飛機和一架C919大型客機，加注可持續航空燃料（SAF），分別在上海和東營完成演示飛行。這是中國國產商用飛機首次加注SAF演示飛行，展現了國產商用飛機良好的飛行性能。



新華社報導，SAF是一種由可再生原料製成的液體航空替代燃料，與傳統航空燃料相比，其在全生命周期內最高可降低80%的碳排放量。應用SAF是當前民航運輸業應對全球氣候變暖、進行碳減排的一項重要措施。目前，國際主流飛機製造商和全球各大航空公司、科技企業都在深入研究SAF的實際應用。中國有十餘家企業和研究機構在開展SAF研發和生產，多家航空公司已使用國產SAF進行了商業測試飛行。



中國商飛公司自2022年開始籌劃SAF在國產商用飛機上的應用，深入研究國內外SAF技術標準、試驗試飛方法，組織開展SAF

技術攻關、裝機驗證工作，並于2024年2月獲得中國民航局適航批准。



國產商用飛機演示飛行所使用的SAF採用中國石化自主研發生物航煤生產技術，原料來自餐余廢油。餐余廢油經回收處理後在中國石化鎮海煉化建成的國內首套生物航煤工業裝置進行加工，產出生物航煤，實現綠色資源化利用。