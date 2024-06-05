以美簽署購新一批“阿迪爾”F-35戰機協議

中評社香港6月5日電／以色列國防軍4日發表聲明說，以國防部已與美國政府簽署協議採購第三批“阿迪爾”F-35戰機，這批戰機將併入以空軍。



新華社報導，根據聲明，協議涉及的這批“阿迪爾”F-35戰機共25架，美方將於2028年開始向以方交付，每年交付3至5架，採購完成後以空軍將總共擁有75架這種技術先進的隱形戰機。根據以色列國防軍網站，以美兩國此前已簽署50架F-35戰機採購協議。



聲明援引以國防部長加蘭特的話說，採購第三批“阿迪爾”F-35戰機體現出以色列和美國的戰略盟友優勢。