乖寶集團：打造寵物食品產業新生態

萌寵小鎮（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月6日電（助理記者 馬一鳴）乖寶寵物食品集團股份有限公司始建於2006年，主要從事寵物食品的研發、生產和銷售，主要產品包括寵物犬用和貓用主糧系列、零食系列和保健品系列等。公司始終堅持“全球視野，持續創新”的理念，致力於生產消費者需要的營養、健康的寵物食品。6月5日上午，參訪團一行步行穿過萌寵小鎮，來到聊城市乖寶寵物食品集團進行參觀采風。



中評社記者在現場瞭解到，乖寶公司在成立之初從事的是境外寵物食品代加工，經過多年積累，產品銷往了歐美、日韓等三十多個國家和地區，主要客戶包括沃爾瑪、斯馬克、品譜等全球大型零售商和知名寵物品牌運營商。乖寶公司是國家級出口寵物食品質量安全示範區龍頭企業，通過優質穩定的產品品質和創新優勢，贏得了境外客戶長期信賴的合作關係。



萌寵小鎮則依托乖寶寵物食品研發生產基地，培育聊城寵物食品、用品，活體繁育、展示等寵物行業企業和寵物休閑旅遊兩大主導產業，將產業、旅遊、社區、人文功能融為一體，建設成為集高端寵物文化時尚中心、寵物食品產業基地、主題旅遊目的地為一體的寵物主題特色小鎮。除打造一站式寵物休閑服務綜合體外，萌寵小鎮還將依托乖寶集團發揮大企業創業就業帶動作用。與地方政府、高校共建創業孵化園區，積極打造雙創示範基地開展產教融合型企業建設試點，加大對行業投入，引進創投機構，加強與國際領先機構交流合作，培育寵物產業項目創新創業聚集帶。



中評社記者隨參訪團進入該公司的寵物食品生產車間進行參觀，在參觀過程中，隨處可見的萌寵照片吸引了在場記者和台青自媒體人的目光，紛紛表示“小貓小狗好可愛”。除此之外，還有琳琅滿目的寵物食品，現場的幾位台青自媒體人也品嘗了這些食品。

