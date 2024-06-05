菲拘警員涉綁架旅客勒索　受害人包括中國遊客

中評社香港6月5日電／菲律賓當局拘捕四名警員，因為他們綁架四名外國遊客勒索贖金。



香港電台報導，菲律賓警方表示，兩名乘坐電單車的警察周末攔住一輛載有三名中國人和一名馬來西亞人的私家車，持槍的同黨把四人押上一部汽車，其中兩名中國人成功逃脫並報警。



菲律賓內政部長表示，其餘受害人被毆打，在支付相當於四萬多美元贖金後獲釋。警方根據受害人提供的資料和監控鏡頭拘捕四名警察。警方還表示正追捕至少十名同黨。