張文生答中評：董軍防長向國際社會表明立場

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作主旨發言，期間重點談及台灣問題。廈門大學台灣研究院副院長張文生接受中評社記者訪問時表示，台灣問題成為各國關注的焦點，是因為台灣問題牽扯的因素非常多，尤其是外部勢力的介入越來越深，導致台灣問題複雜化。國防部長董軍用香格里拉對話會的這個場合，向國際社會表明了中國“反台獨、反干涉”的堅定立場，反映了中國政府維護國家主權與領土完整的堅強決心，這也是中國軍隊維護國家主權，維護國家安全，維護民族利益的職責所在。



張文生表示，國防部長董軍在香格里拉對話會上尤其集中地談了台灣問題，這是因為一段時間以來，台灣問題成為國際社會關注的焦點，要求我們利用國際上軍事安全對話的場合，把我們在台灣問題上的原則立場向國際社會說明清楚。“所以國防部長董軍利用這個機會完整地宣示了中國的原則立場，尤其是‘反台獨、反干涉’的立場。”



張文生表示，台灣問題成為亞太地區軍事安全對話的一個重要的議題，說明台灣問題影響確實是非常大的。雖然台灣問題是我們的內政問題，但它不僅影響中華民族的民族復興，影響中國的國運，也影響了亞太地區的安全局勢。



張文生說，近些年來，以美國為首的外部勢力對於台灣問題的干涉可以說越來越深入：不僅直接插手台灣問題、對台灣問題說三道四，而且與島內“台獨”勢力相勾連，指導台灣當局的軍事安全政策，直接插手台灣軍隊建設以及台灣當局的兩岸政策的走向，可以說不餘餘力地為“台獨”撐腰打氣，阻礙了兩岸關係的和平發展，也阻撓了和平統一的進程。“面對外部勢力插手台灣問題越來越深入，越來越直接的這個現實，中國國防部長董軍旗幟鮮明地表達了對於‘台獨’的反對，以及堅決粉碎‘台獨’的決心，宣示了中國政府維護國家主權與領土完整的嚴正的立場，表明了中國軍隊堅決反對‘台獨’、反對分裂的態度。”