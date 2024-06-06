朱衛斌：董軍發言打破島內分裂勢力迷思

中山大學台灣研究所所長朱衛斌（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作主旨發言，期間重點談及台灣問題。中山大學台灣研究所所長朱衛斌接受中評社記者訪問時表示，董軍發言表明中國解決台灣問題的堅強決心。一直以來島內分裂勢力心存幻想，以為在外部干涉勢力的支持下可以和平“台獨”，董軍的發言就是要打破這些人的迷思，讓他們放棄幻想，面對現實；同時也是昭告國際社會，讓他們瞭解“台獨”的危害。



朱衛斌說，董軍利用這樣一個重要的國際對話平台，亮明解放軍的態度，要“台獨”分子以及外部干涉勢力，不必心存幻想。台灣是中國核心利益中的核心，解放軍絕對不允許“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力勾連，把台灣從中國分裂出去。如果發生了“台獨”事變，解放軍一定予以迎頭痛擊。到那時迎接他們的將是粉身碎骨自取滅亡。



朱衛斌指出，一直以來島內分裂勢力心存幻想，以為在外部干涉勢力的支持下可以和平“台獨”。董軍的發言就是要打破這些人的迷思，讓他們放棄幻想，面對現實。同時董軍的講話也是昭告國際社會，讓他們瞭解“台獨”的危害，外部勢力縱容“台獨”企圖以台制華的圖謀，以及解放軍捍衛國家主權和領土完整的責任使命。



董軍防長在大會上表示，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。朱衛斌表示，這個話主要是針對島內“台獨”分裂分子說的，但同時對外部干涉勢力也起到了巨大的震懾作用。也就是說，如果島內“台獨”分子鋌而走險，搞“台獨”分裂活動，那麼解放軍將採取斷然行動加以堅決制止。解放軍對付“台獨”分裂武裝，那就好像是甕中捉鱉手到擒來。迎接他們衹有滅亡的下場。