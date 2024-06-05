日本生育率再創新低 出生數也連跌8年

中評社香港6月5日電／共同社報導，日本厚生勞動省5日公佈了2023年的人口動態統計（概數）數據。每名女性一生所生孩子的推定人數“合計特殊出生率”（總和生育率）為1.20，跌至1947年有數據以來的最低值。這是受到未婚和晚婚化的影響。東京降至0.99。日本2023年新生兒數量（出生數）為創新低的72.7277萬人，下降速度比2023年的政府推算還快11年。生育率和出生數均連續8年下跌。雖然擴充兒童補貼等的少子化對策相關法5日已成立，但恐怕仍難以逆轉少子化的趨勢。



迄今生育率最低值是2005年和2022年的1.26。2023年出生數較上年減少43482人。影響今後出生數的結婚數達到戰後最低水平，90年來首次跌破50萬對。2024年的出生數可能低於70萬人。



生育率2005年降至1.26之後，由於第二次嬰兒潮（1971～1974年）出生的女性分娩等，2015年回升至1.45，但2022年再次落到1.26，2023年進一步下滑。數值與維持人口所需的2.07之間差距巨大。



岸田政府提出的“不同尋常的少子化對策”相關法5日在參院全體會議上表決通過，正式成為法律。內容以擴充兒童補貼和育兒休假津貼等對育兒家庭的支援為主，而對期望結婚的人的支援並不充足，政策效果存在不確定性。



根據厚生勞動省的國立社會保障和人口問題研究所2023年公佈的未來人口估算，出生數降至72萬人區間是2034年，估算數值為72.3萬人。



2023年結婚數為戰後最低的47.4717萬對，較2022年減少3.0213對。