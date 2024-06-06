李風答中評：打擊“台獨”是解放軍神聖使命

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港6月6日電（記者 段曉魯）香港亞太戰略安全研究所所長李風日前就中國國防部長董軍在香格里拉對話會上的涉台表態接受中評社記者採訪。李風表示，董軍防長講話充分顯示出中國軍隊對維護國家統一，以及打擊“台獨”的堅定信心和強大能力，亦是對“台獨”份子的嚴重警告，對國際社會的鄭重聲明，透露出中國軍隊在實現國家統一道路上，堅定的決心及不可動搖的立場，而這無疑是給“台獨”份子敲響了警鐘。



李風表示，中國人民解放軍是國家統一的先鋒隊，也是打擊“台獨”的有力力量，任何“台獨”勢力在中國軍隊面前只是螳臂擋車，“台獨”勢力在中國人民解放軍面前最終是會粉身碎骨。“台獨”分裂勢力是祖國統一的最大隱患，必須將其清除，祖國統一才會有保障。我們應該認識到，凡是背叛祖國，分裂國家的人不會有好下場，必將遭到歷史及人民的審判。董軍防長的講話內容非常好，表達了中國人民解放軍對“台獨”勢力的基本立場，對付“台獨”份子絕不會留情。其實，“台獨”份子對抗得越凶，那麼懲治得越快，統一也就越快。



李風認為，現在台灣局勢前所未有的複雜嚴峻，賴清德520講話拋出了“台獨”的自白書，相信賴清德會在“台獨”道路上一路走下去。賴清德誤認為“台獨”的時間已到，可以完成他的“台獨”目標，同時也錯誤的判斷美國將與他站在一起，美國會武裝保護“台獨”。但美國其實是以自己的利益出發，而不是從保護台灣的利益出發。此外，在美國的對台關係法中，沒有一條是關於對台出兵的內容。



李風表示，打擊“台獨”遏制“台獨”就是中國人民解放軍的神聖使命，董軍防長講話讓外部勢力明白，中國人民解放軍的使命及任務，外部份子在中國人民解放軍面前這一點是繞不過去的，一定會受到中國人民解放軍的堅決打擊，這一點毫不含糊。如果外部勢力要捲入台海問題上，需要三思。

