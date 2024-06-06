港府今年內就前南丫島石礦場用地發展提建議

香港特區立法會5日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局長楊潤雄5日在立法會表示，會將前南丫島石礦場發展為休閒度假和戶外康樂地帶，促進海島旅遊。由於發展需提升基礎設施，當局會考慮加入度假酒店、優質營地等住宿配套設施，以致底密度住宅，以增加項目的商業可行性，以及市場參與開發投資的意欲。當局今年內會就發展方向，包括土地用途和發展模式提出建議。



特區政府於去年發表的《施政報告》中提出，重新審視前南丫島石礦場用地的規劃，並在本年內完成有關研究。在5日召開的立法會大會上，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，前南丫島石礦場位於索罟灣北岸，包括20公頃平地、五公頃人工湖和一公里長海岸線，目前以短期租約租予外間機構作非牟利環保學習及野外活動中心。為善用並發揮有關用地的優勢，發展局去年十一月展開研究，方向是善用前石礦場本身優美的環境和人工湖、鄰近鄉村、行山徑和海鮮街的地利，以及用地對出的索罟灣水體，把該處發展為休閒度假和戶外康樂地帶，促進海島旅遊。由於發展須提升基礎設施，當局會考慮加入包括度假酒店、優質營地等住宿配套設施，以至低密度住宅，以增加項目的商業可行性和市場參與開發投資的意欲。當局會在今年內就發展方向包括土地用途和發展模式提出建議。



楊潤雄表示，政府積極發展海島遊，旅遊事務署擔當協調角色，協助私人團體或人士於離島發展各種旅遊設施，例如住宿、飲食等。同時，旅遊事務署一直協調及促進各決策局及部門善用智能科技，推動智慧旅遊，制定和實施措施，提升旅客旅遊體驗和增強香港作為主要旅遊目的地競爭力。就離島及偏遠地區電訊基建設施方面，通訊辦正推展“擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃”及籌備透過資助加快擴展鄉郊及偏遠地區的流動網絡基建設施。



政府正推展“改善碼頭計劃”，透過增建或重建公共碼頭，及提升其設施，改善離島和新界區一些偏遠地方的對外海上交通。現時計劃中涉及23個公共碼頭，當中一個已完成，10個工程進行中，預計於今年起陸續完成，而餘下的正在規劃及工程設計階段。政府亦致力提升綠色景點的公共交通配套，包括加強西貢來往滘西村及糧船灣的街渡渡輪服務及新開辦的沙頭角／馬料水／大水坑來往荔枝窩、鴨洲及吉澳的街渡渡輪服務。