香港機場每日客運量最高已恢復至疫情前約八成

香港特區立法會5日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）香港特區政府署理運輸及物流局局長廖振新5日在立法會表示，現時香港國際機場每日客運量最高已恢復至疫情前約八成，二○二三年服務達四千萬人次旅客。



廖振新在回答議員關於拓展內地及國際航線的提問時說，現時大約有一百二十家航空公司提供客貨運航班往來香港國際機場與全球約一百八十個航點，包括三十多個內地航點。每日客運量最高已恢復至疫情前約八成，二○二三年服務達四千萬人次旅客。貨運方面，香港機場在二○二三年處理四百三十萬噸貨物，維持全球最繁忙的貨運機場地位。



根據民航處提供的數據，比較二○一八年度與二○二三／二○二四年度（二○二三年五月至二○二四年四月）的客貨運數字，香港新增航點的數目（扣除期間新增並其後取消的航點後）為二十二個，其中內地九個。



廖振新表示，特區政府一直善用“一國兩制”下香港獨特的民航地位，與民航夥伴進行航權談判，以滿足客貨空運需求。局方已經與六十七個民航夥伴簽訂民航協定，覆蓋全球超過七百個航點，並與另外九個地區簽署相關航空安排的備忘錄，讓雙方的航空公司營運定期航班。香港與內地、台灣和澳門亦有相關民航安排。根據內地與特區的民航安排，共有七十個航點可開放予營運往來香港的航班。