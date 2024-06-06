盧寵茂：流感疫苗接種率創新高　籲早打疫苗

香港特區立法會5日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）香港特區政府醫務衛生局局長盧寵茂5日在立法會表示，今年上半年兒童流感嚴重個案數字，與疫情前即2019年上半年相若；在26宗嚴重或死亡個案當中，有20人沒有接種季節性流感疫苗，再次證明接種的重要性。而在2023/24年度各項疫苗接種計劃中，接種創歷史新高；其中兒童及青少年接種率也是歷史新高。盧寵茂呼籲盡早接種，“早打不要遲，十月最合時”。



盧寵茂當天在立法會回應議員質詢時表示，政府一直大力鼓勵及資助市民接種流感疫苗，2023/24年度各項計劃共接種逾185萬劑流感疫苗，較對上一個年度增加20%，創歷史新高；其中兒童及青少年接種了逾53萬劑，接種率是53%，較去年同期增加約37%，同樣創歷史新高。他說，政府一般會在每年10月，即是新季度疫苗開始供應後，馬上開始流感疫苗接種計劃，而流感針一般會在翌年7至8月到期，所以可以說疫苗接種是“早打不要遲，十月最合時”。



盧寵茂說：“十月是最適合接種流感疫苗。市民越早接種，越能夠盡量利用疫苗在未來一年的時間，作全面的流感預防。由於今個流感季節出現主要流感病毒的轉變，即由原本較早的甲型（H3）轉變至近來的甲型（H1），所以我們的冬季流感季節一直持續比較長的時間，直到現時六月。尚未接種流感疫苗的市民仍然可以在這個流感季節的疫苗過期前（即七／八月）接種，但大家要緊記，即使你現時接種，在新一季度（即今年十月起）你仍然應該要接種下一季度最新的疫苗，令你可在未來一年的流感季節得到保護。”



盧寵茂表示，所有半歲或以上的未成年人士，都獲納入為接種流感疫苗的優先組別，政府會透過防疫注射計劃提供疫苗，讓合資格人士前往公營或私家診所免費打針，學童亦可透過學校外展計劃接種；今年全港已有70%中學、95%小學及80%幼稚園或幼兒中心參與學校外展計劃。