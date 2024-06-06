港人北上消費 丘應樺：大灣區建設取得成果

香港特區立法會5日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺5日在立法會回應議員關於港人北上消費及促進本地消費市場的發展的提問時說，香港自回歸以來，與內地的經濟日益融合，隨著各項大型跨境基建包括港珠澳大橋、廣深港高速鐵路香港段及蓮塘／香園圍口岸等相繼落成，香港的跨境交通運輸能力大幅增強，促進內地與香港之間雙向的人員往來，為大灣區互聯互通及整體發展帶來重大機遇。在大灣區“一小時生活圈”的大格局下，無論是香港居民到大灣區城市消費，或大灣區居民來港消費，均是自然的經濟活動，亦某程度上證明多年來就大灣區建設的工作取得成果。



丘應樺表示，訪港旅客消費模式改變，以及部分港人增加北上消費等因素，的確令部分本地中小企經營面對著不少挑戰。政府一直因應經濟情況和業界需要為中小企業（包括經營零售業的中小企業）提供支援，協助它們應對流動資金不足的問題，以及鼓勵它們提升競爭力和開拓更多元化市場。具體的措施例如“中小企融資擔保計劃”、“中小企業市場推廣基金”、“數碼轉型支援先導計劃”，有助減輕零售業的經營壓力和幫助它們進一步拓展業務。隨著香港經濟繼續增長和訪港旅客增加，將進一步為本港的零售業提供支持。



此外，香港素有盛事之都的美譽。二○二四年全年預計最少會有約210項盛事舉行，上下半年均有超過100項。各項性質的盛事面向不同目標對象，但不約而同吸引本地市民和來自世界各地的旅客，體驗香港的實況和活力。其中，有不少盛事對青年人特別具有吸引力。例如，文化體育及旅遊局透過“文化藝術盛事基金”提供資助，將潮流文化盛事ComplexCon香港2024在今年三月首次帶到亞洲，登陸香港。一連三日的活動聚集了來自世界各地的潮流文化愛好者及各界名人，錄得逾32 000參與人數，當中不少是年輕一族。



與此同時，政府會繼續與內地相關部委保持緊密溝通，爭取有利於香港旅遊發展的政策措施，以便利更多內地旅客（包括來自大灣區內地城市的旅客）以更便捷靈活的方式體驗香港豐富的旅遊資源，同時促進旅遊相關行業（如零售業）的蓬勃發展，並提振本港的消費市場。