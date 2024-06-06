蔡若蓮：三層應急機制3%轉介個案屬緊急

香港特區立法會5日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）因應二○二三年學童懷疑輕生的個案有上升趨勢，特區政府通過教育局、醫衞局和社署的跨部門合作，由二○二三年十二月至本年十二月，在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，盡早為有較高風險的學生提供支援。特區政府教育局長蔡若蓮5日在立法會表示，學校對學生精神健康的意識普遍提升，能夠有效及早識別和支援較高風險的學生，第二層和第三層機制運作暢順。



蔡若蓮表示，支援學校及早識別有較高自殺風險學生的“三層應急機制”去年12月啟動以來，截至今年3月，涉及第二層支援的外援隊共接獲69宗轉介個案。至於第三層支援，醫管局精神科共接獲168宗校長轉介個案，以及75宗校長電話查詢；轉介個案中，緊急個案佔3%，半緊急個案佔四成，其餘是穩定類別，或已接受醫管局精神科服務跟進的個案。



蔡若蓮表示，學校對學生精神健康的意識普遍提升，能夠有效及早識別和支援較高風險的學生，第二層和第三層機制運作暢順。另外，當局4月亦推出“4Rs精神健康約章”，參與學校須訂立目標和行動，促進學生身心健康。截至上月底，共有340間中小學參加，佔整體三成四，當局會推動更多學校參與。