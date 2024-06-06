丘應樺：今年首季本港街舖空置率有改善

香港特區立法會5日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月6日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺5日在立法會回應議員質詢時表示，根據坊間房地產服務機構發布的最新數據，街舖空置率由2020年第3季的18.3%，改善至今年第1季的6.6%。其中一些核心區域例如銅鑼灣和尖沙咀的空置率，甚至更低於6.6%的水平。



丘應樺表示，近年市民及訪港旅客的消費模式不斷轉變，對經營零售業的中小企業帶來挑戰。政府一直因應經濟情況和業界需要為中小企業（包括經營零售業的中小企業）提供支援，協助它們應對流動資金不足的問題，以及鼓勵它們提升競爭力和開拓更多元化市場。



為協助受疫情打擊的企業解決資金周轉問題，政府於二○二○年四月在“中小企融資擔保計劃”下推出百分百特別擔保產品，為中小企業提供特惠低息貸款。截至二○二四年三月底，計劃已向經營零售業的中小企業批出接近190億元的貸款，惠及超過6000間零售企業及接近53000名僱員。考慮到中小企業面對的持續挑戰，政府在今年《財政預算案》中把計劃下的八成及九成擔保產品的申請期延長兩年至二○二六年三月底，以幫助更多企業（包括經營零售業的中小企業）解決資金流的問題。



同時，政府亦一直積極支援中小企業進行推廣活動和拓展業務，其中“中小企業市場推廣基金”提供資助鼓勵中小企業參與出口推廣活動以擴展境外市場。由二○二一年四月三十日起至二○二六年六月三十日實施的特別措施，擴大資助範圍至包括以本地市場為目標及具規模的展覽會和網上展覽會。截至二○二四年四月底，基金已批出超過31400宗來自批發及零售業界的申請，受惠企業超過6800家，共涉及近七億元的資助額。