中評關注：沙利文立即澄清拜登對台政策不變

沙利文立即澄清拜登的對台政策立場沒有改變 中評資料相

中評社華盛頓6月5日電（記者 余東暉）美國總統拜登在接受《時代》周刊專訪時稱如果台海發生軍事衝突，“不排除動用美軍”，在台灣島內和美國引發反響。有人將之解讀為拜登第五度確認會派兵防衛台灣，但美國總統國家安全事務助理沙利文立即澄清，拜登對於台灣的政策立場是一貫的，並沒有改變。



《時代》發佈拜登專訪內容當天，沙利文4日晚間在隨同拜登前往巴黎的“空軍一號”專機上被隨團記者問道：拜登說“不排除動用美軍”確切代表什麼意思？是否政策有變？沙利文回應：拜登在同一個採訪、同一段話中表明了政策沒有改變--美國支持“一個中國政策”，包括“台灣關係法”、三個聯合公報和“六項保證”。美方將繼續這麼做。



沙利文進一步解釋道：“總統也是一個直率的人。他被問了一個假設性的問題，他給了回應。但他一貫地強調，我們的政策沒有改變。”



拜登此次對美國是否防衛台灣問題的表態，實際上回歸了美國一直以來的所謂“戰略模糊性”，亦即不明確表態會否出兵台灣。拜登在回應如果台灣遇攻美國如何反應時首先說的是“要視情況而定”，他稱“美國不尋求台灣獨立，但如果中方單方面改變台灣地位，美國也不會不防衛”。這是很明顯的傳統“模糊性”表達，且使出了美方慣用的“雙重威懾”術。