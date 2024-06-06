美國波音“星際客機”進行首次載人試飛

中評社香港6月6日電／美國波音公司“星際客機”飛船5日從美國佛羅里達州發射升空，執行首次載人試飛任務，搭載兩名美國宇航員前往國際空間站。



美國東部時間5日10時52分（北京時間22時52分），“星際客機”搭乘美國聯合發射聯盟公司“宇宙神5”型火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空，將美國宇航員巴里·威爾莫爾和蘇尼·威廉姆斯送往國際空間站。波音公司隨後確認，“星際客機”順利入軌，正在前往國際空間站途中。



新華社報導，這是“星際客機”首次載人試飛。按計劃，“星際客機”將於美國東部時間6日中午與空間站對接。據美國航天局介紹，兩名宇航員將在空間站停留約8天，對“星際客機”飛船及其子系統進行測試。“星際客機”還搭載了約345公斤貨物，包括食物和必需品等。



此次任務結束後，美國航天局將對“星際客機”執行常規商業載人航天任務、定期運送宇航員往返空間站進行最後認證。



這次載人試飛原定於5月6日進行，因技術原因被多次推遲。



自2011年美國航天飛機退役後，美國大力發展商業載人航天。波音公司和太空探索技術公司于2014年從美國航天局獲得載人飛船項目合同，分別建造“星際客機”載人飛船和載人版“龍”飛船，向國際空間站運送美國宇航員。