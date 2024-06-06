中評社北京6月6日電／網評：起底美國形象“滑坡”真正原因



來源：新華社 作者：謝彬彬



近日，德國民調機構拉塔納發布報告顯示，美國的“受歡迎程度”正在全球範圍內持續減弱。報告指出，由於在巴以問題上頑固偏袒以色列，美國在不少伊斯蘭國家的聲譽受到打擊，甚至在德國、瑞士、愛爾蘭等歐洲國家，美國的受歡迎度也逐漸走向“負面”。美國《華盛頓郵報》刊文指出，美國的軟實力“正在褪色”。



長期以來，美國強行向全球推廣美式價值、美式標準，把持“道義”定義權、解釋權，搶占道德高地，以此將自己粉飾為光明自由的“山巔之城”。曾幾何時，美式文化一度風光無二，但正所謂名非天造，必從其實，隨著時代的發展和發展中國家的政治覺醒，美國維護其霸權利益的動機與其所宣揚的那套價值體系越來越難以自洽，世人越發看透其行為邏輯背後的自私、偽善與雙標。



美國《外交政策》雙月刊網站刊文指出，中東地區曾對美國心存好感，但如今這種好感少得可憐。美國民調機構蓋洛普今年4月發布一份題為《美國在非洲失去軟實力優勢》的民調報告顯示，非洲地區受訪者對美國的認可度中位數從2009年的85%下降到2023年的56%。美國皮尤研究中心去年6月發布的一項關於美國好感度的年度民調報告顯示，在連續兩年接受調查的15個國家中，有11個國家受訪者對美國的好感度出現不同程度下降。



隨著美式“民主自由”本性暴露無遺，美國的“軟實力”被極大削弱。對不聽命、不順從的國家，美國動輒祭起所謂“普世價值”的大旗，策動政變、製造衝突，在拉美國家推行“新門羅主義”，在歐亞地區煽動“顔色革命”，在西亞北非遙控“阿拉伯之春”，對伊拉克、敘利亞等國發動軍事行動……皮尤研究中心發布的那份民調報告顯示，高達82%的受訪者認為美國經常干預別國內政。美國政客以維護所謂“基於規則的國際秩序”為名，幹的卻是用自身“家法幫規”謀求私利，對國際規則合則用，不合則棄，大搞偽多邊主義和集團政治。莫斯科國際關係學院國際問題研究所所長馬克西姆·蘇奇科夫撰文指出，美國“軟實力”的效果漸漸被“硬實力”的使用抵消。美國政府為了獲取世界好感度投入大量美元，但華盛頓的武力行動讓這些努力化為烏有。