京港滬港夕發朝至高鐵為香港帶來新機遇

6月5日，在香港西九龍高鐵站售票處，兩名購買香港至上海動臥列車車票的乘客展示行程信息提示。（圖片來源：新華社） 中評社香港6月6日電／據新華社香港6月5日報導，廣深港高鐵香港段將引進臥鋪動車組列車，並於6月15日起開通來往香港西九龍站及北京西站、上海虹橋站的夕發朝至列車班次。香港輿論和社會各界對中央這一惠港新措施表示熱烈歡迎，期盼香港能抓住由此帶來的新機遇。



《大公報》5日發表社評指出，新措施之下，人員和經貿、文化往來更為便捷，香港作為區域交通樞紐的地位將得到進一步鞏固。各界要全力以赴用好中央支持，發揮優勢，不斷擦亮香港金字招牌。



香港《文匯報》社評表示，高鐵動臥列車的開行，不僅僅是交通方式的升級，更是對香港與內地經濟、文化交流的深層次推動，密切香港與內地的聯繫，提升香港作為國際金融中心和旅遊勝地的吸引力，鞏固香港作為內地與海外“超級聯繫人”的角色。



《香港商報》時評表示，新交通安排及新旅遊模式，帶來了新的市場及新的機遇。香港各界要創新、創造、求變、應變，必可更好把握及受惠於高鐵效應。



多位受訪人士均表示，北京、上海至香港的列車旅行實現夕發朝至，使得內地民眾能夠更便利地前往香港，將進一步密切內地與香港的聯繫，交往更加緊密，並將極大提高人們的工作生活效率。香港中華廠商聯合會會長盧金榮認為，新安排有助提高營商效率和降低成本。



香港特區立法會議員姚柏良指出，新安排令列車承載能力及旅客體驗大幅提升，加上行駛時間縮短，利於公務、親子及銀發族出行。業界正積極組織首發團，設計相關高鐵旅遊產品，相信會受到市民歡迎。



新安排可讓旅客有更多選擇，可吸引更多長線旅客來港。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，不擔心夕發朝至的行駛模式會影響酒店生意，“最重要是多些旅客來港”。