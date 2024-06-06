商機無限——香港展現“盛事之都”魅力

6月1日，人們在第二屆“家鄉市集嘉年華” 香港重慶總會的攤位上選購特產。（圖源：新華社） 中評社北京6月6日電／據新華社報導，香港特區政府近日公布了下半年盛事年表，預計全年舉行約210項盛事，將帶來可觀的經濟效益。過去數月，在多項大型活動帶動下，香港各行業百花齊放，邁向新台階。



會展經濟商機處處



香港今年的盛事活動涵蓋文化藝術及創意、體育、會展、金融經濟及創科、節日及慶典、匯演及嘉年華等不同領域。就會議及展覽業而言，自香港社會和經濟活動於去年全面復常以來，會展活動恢復熱鬧，為商家帶來蓬勃商機。



世界各地的商家普遍視香港為理想的展覽平台，有助跟全球買家建立聯繫。4月下旬，香港禮品及贈品展、香港國際印刷及包裝展、香港奢侈品包裝展、香港國際授權展在港圓滿結束，4項展覽共吸引來自128個國家及地區逾6萬名買家參與。



根據展覽主辦方香港貿易發展局的調查結果，六成受訪參展商和買家認為，其產品的整體銷售額在未來12至24個月內會上升。



參加香港國際印刷及包裝展的香港商家代表張毅聰表示，他們近年著力發展內地和香港市場。在展覽首兩日，他們就接觸到了近30位買家。



另一商家在本屆香港禮品及贈品展上展出在歐美熱賣、以食物為造型的小袋子，希望通過香港的展覽將產品打進亞洲市場。該公司負責人介紹，他們在展覽上吸引了大批包括歐美和東南亞在內的新買家和潛在分銷商，展覽首日便接獲來自現有分銷商總值5萬美元的訂單。