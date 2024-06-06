三廠小鎮一一張謇故居見聞

張謇紀念館（圖源：大公報） 中評社北京6月6日電／暮春時分，木香將落，薔薇盛開，驅車去南通海門的常樂鎮，參謁張謇祠堂。這里離張謇出生的故地很近，當年張謇故去時，當地百姓十萬餘人，自覺為其揚幡送殯。在祠堂後面新建的紀念館裡，看到當年拍攝的老照片，場面壯觀感人，禁不住想起臧克家寫過的詩句：他活著，為了多數人更好活的人，人們把他舉得很高很高。



作為我國輕工業的奠基人，在清末民初，張謇創辦的實業頗多，貢獻矚目。一八九五年，他便在南通創辦了第一家棉紡廠，叫做大生紗廠，以後在家鄉，陸續開辦了八家棉紡廠，十年的努力，大生廠成為全國最大的紡織企業。這樣的創舉，不僅解決了當地農民就業轉型，更重要的是發展了我國的民族輕工業，讓附近的農村轉型步入城市化和現代化的進程之中。



開車帶我參觀祠堂的司機，見我對張謇開辦的棉紡廠感興趣，指著展館裡棉紡廠的鐘樓老照片，對我說：這鐘樓還在，離這里不遠，待會兒，我開車帶你去看看。



說是不遠，車子也開了半個小時，在一座小鎮寬闊的街道上停下來。下車一看，一座西式鐘樓赫然在目。整齊的灰磚三層，依然簇新如昨，直指藍天。每層有一圈紅磚鑲嵌勾邊，四面鐘也各有一圈紅磚鑲嵌，鐘錶停擺，時針指向當年，讓遙遠的時光定格。



拱形券式的大門，也是紅磚砌成，門楣上的廠標：大生弟三紡織公司，顔體大字，渾然而清晰，只是不知為什麼將第三的第字寫成了“弟”。也許，古時弟第兩字通用。狀元出身翰林院修撰的張謇，應該不會搞錯。



鐵栅欄門緊閉，無法進去，趴在欄杆前往里面看，通往工廠車間的長長甬道旁靜悄悄，空無一人，兩排香樟樹枝葉茂密，綠蔭葱蘢，大概是後來種的，樹都不算粗。甬道的盡頭，闊大的白色影壁牆上，紅色的標語依稀可見，自然更是近些年的痕跡。雪泥鴻爪，百年時光如水，波光粼粼蕩漾在這里。



司機告訴我，里面的車間等老房舊物還在，在等待著研究，看看以後開發派做什麼用場。