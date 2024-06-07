中評現場：兩岸記者瞻張自忠事跡 緬懷英烈

毛澤東同志題詞“盡忠報國”（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月7日電（助理記者 馬一鳴）齊魯之邦，忠義傳世，燕趙故地，慷慨悲歌，臨清就位於燕趙與齊魯交界之地。臨清人民具有熱愛和平、不畏強暴的優良傳統，1891年，張自忠就出生在臨清市唐園村一個富裕家庭。6月5日下午，中評社記者與其他來自海峽兩岸的記者及部分台青自媒體人，來到了臨清市張自忠將軍紀念館，深入瞭解張將軍的英勇事跡，緬懷英烈。



19世紀末葉，中國正處於內憂外患的煎熬之中。清廷昏庸腐敗，國勢極端衰弱，列強瓜分中國的狂潮一浪高過一浪，中國人民陷入了極為悲慘和苦難的境地。張自忠的少年歲月，就是在這樣一個黑暗時代度過的。這個背景對他的成長影響至深。1903年，張自忠隨母親和哥哥自清，到江蘇贛榆縣父親任所，在父親那裡受到了愛國主義和除惡揚善的品德教育，並聽到不少關於清政府喪權辱國的事。於是，他幼小的心靈中植下了正義的種子，立下了救國救民、報效國家的志願。



“盧溝橋事變”爆發後，宋哲元決定率第29軍撤退到保定，行前令張自忠代理冀察政務委員會委員長、北平綏靖公署主任兼北平市長，留在北平與敵周旋。北平淪陷後，國人對張自忠產生誤解，非議頗多，認為他是“華北特號漢奸”。事實上，日軍侵占北平後便要求張自忠通電反蔣，被張自忠嚴詞拒絕。為脫離險境，張自忠先稱病躲進德國醫院，後又化裝成司機助手乘坐美國人的汽車逃到天津，接著乘英國輪船去煙台，再轉濟南，最後到達南京，始得脫險。9月在濟南時，他在一封信中寫到：“忠冒險由平而津而煙台而濟南，刻即赴南京謁委員長，面言一切。……而社會方面頗有不諒解之際，務望諸兄振奮精神，激發勇氣，誓掃敵氛，還我河山。非如此不能救國，不能自救，並不能見諒於國人。事實勝於雄辯，必死而後能生。

