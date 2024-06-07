讀季羨林百年人生　兩岸記者仰敬文學

館內季羨林先生的石像（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月7日電（助理記者 馬一鳴）季羨林先生學貫中西，匯通古今，在語言學、文化學、歷史學、佛教學、印度學和比較文學等諸多領域都建樹卓著，精通12國語言，堪稱我國學術界的一代宗師。是國際著名東方學家、印度學家、梵語語言學家、文學翻譯家、教育家和社會活動家，被譽為“國學大師”。6月5日下午，海峽兩岸記者聊城行活動參訪團來到位於山東省臨清市的季羨林先生資料館，共同仰敬文學泰斗季羨林先生。



季羨林先生資料館，位於臨清市區南部的運河文化中心東南、古運河畔。紀念館館名由當代著名書法家歐陽中石先生題寫。紀念館外形簡潔大氣，體現了季羨林先生一生簡朴的風格。館內分上下2層。第一層重點展示季羨林先生的生平事跡。共分為童年時代、濟南求學、負笈清華、留德十年、學術生涯、故土情深、高山仰止7個部分，展示100多幅圖片資料和部分文字資料，全面反映了季羨林先生學術生涯及輝煌成就。第二層重點展示季羨林先生的收藏和學術研究。共分書籍展廳、手稿展廳、證書展廳、書房再現、研究中心、多媒體展示廳等6個部分。



整個紀念館以季羨林先生從事科學研究的歷程和輝煌的學術成就為主題，充分體現一位學界泰斗嚴謹的治學風格、堅持不懈的探索精神，展示了季羨林先生樸實謙虛的高尚品格以及他愛祖國、愛人民、愛家鄉的赤誠情懷。



參訪結束後，臨清市作家協會機關八級職員胡鶴鳴向隨行記者說道，季羨林先生的愛國和愛家鄉的精神是我們年輕人的驕傲，值得我們學習。“季先生在他的散文中寫道，我到過很多地方，見過許多地方的月亮，但最美的還是家鄉臨清。”他說。

