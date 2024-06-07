長三角首次聯合發布一體化發展實事項目清單

長三角一體化科創雲平台對長三角多個產業鏈協同發展進行全面梳理。（來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據新華社報導，第六屆長三角一體化發展高層論壇6日發布2024年度長三角一體化發展實事項目清單，這是長三角三省一市首次聯合發布實事項目清單。



清單主要包含10個方面實事項目，各項目均提出了內容和目標，並落實了牽頭實施單位。



在交通出行方面，提出建設軌道上的長三角，長三角地區新增建成鐵路里程660公里，杭溫鐵路、池黃高鐵等建成通車，滬蘇湖鐵路力爭通車。長三角新能源汽車充換電基礎設施一張網，長三角地區新建公共充電樁7萬個以上，車樁比力爭達到1.9之內，公共充電樁累計達到60萬個以上，加快推動長三角新能源充換電基礎設施互聯互通。



在醫療養老方面，醫保跨省結算提質擴面，統一將12項治療性輔助生殖技術項目納入長三角地區醫保支付範圍，門診慢特病跨省直接結算病種擴增至8個以上，爭取社區（鄉鎮）衛生服務中心以上的醫院全部實現跨省異地直接結算。推進長三角養老機構等級評定、服務標準、養老護理職業技能等級認定結果共享互認，發展旅居養老地300家以上。



為推動文旅一體化，提出打造“東方山水韵 自在長三角”文旅品牌，共同推出長三角高鐵旅遊、跟著考古游長三角、中華文明探源、紅色旅遊等方面至少30條特色精品線路。依托社會保障卡，實現長三角3000家以上文旅場館（圖書館、博物館、A級旅遊景區等）和健身場館“一卡通用”，“一卡通”服務項目增加至70項以上。



政務服務領域，長三角“跨省高效辦成一件事”，開通跨省通辦“遠程虛擬窗口”服務點位200個以上，累計上線政務服務200項以上，實現41個地級及以上城市全覆蓋。



此外，長三角三省一市還將共同守護舌尖上的安全，聯合開展“長食常安”監管服務惠民活動，聯動禁止涉食品安全嚴重失信人員從事食品行業。攜手推動和美鄉村共建共享，發布《長三角和美鄉村建設導引》，建成和美鄉村（美麗鄉村）6000個以上。