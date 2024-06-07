山東菏澤：嚴查違規發放津補貼

山東省菏澤市紀委監委充分發揮大數據分析等手段在糾治“四風”中的作用，通過監督貫通平台實現異常信息的自動推送、實時預警。圖為近日，該市紀檢監察幹部對平台功能進行研究分析並完善相關模塊。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月6日電／據中央紀委國家監委網站消息，屏幕上，用鼠標將某縣直部門從去年8月到現在的賬目數據拖拽到監督貫通平台的“賬單比對”模塊，不到兩分鐘就彈出了比對結果，並未出現標紅的異常數據……近日，山東省菏澤市紀檢監察幹部程鬆波利用大數據平台，查看某縣直部門關於違規發放津補貼的整改情況，發現該單位已停止發放不符合政策的津補貼。



據悉，菏澤市紀委監委整合業務和技術人員力量，成立數字攻堅小組，與組織、編辦、人社、教育、公安、財政等部門對接，調取黨員、編制、社保、補貼發放等數據信息，上傳監督貫通平台，打通信息壁壘，構建數據共享機制，充分運用大數據分析比對手段，實現異常信息自動推送、實時預警，做到精準發現“四風”問題。目前，該平台已經成為菏澤市紀委監委開展“四風”察訪工作的重要工具。今年以來，共比對出“四風”異常數據167條。



“通過深化運用監督貫通平台，將發放的各類獎金、補貼補助、事業單位績效、加班費、值班費、繳存住房公積金以及工會經費等16項數據批量導入平台數據庫，利用數據集成、數據碰撞、數據賦能等功能，生成問題報告單，可精準發現違規發放津補貼或福利等問題。”菏澤市紀委監委黨風政風監督室主任張笑言表示。



此前，菏澤市紀委監委圍繞違規發放鄉鎮津補貼或福利開展專項監督檢查。為精準高效發現問題線索，該市紀委監委將相關單位人員編制數據、發放工資數據、發放鄉鎮津補貼等數據32萬餘條導入監督貫通平台，並設置“津補貼發放”監督模型，進行數據碰撞比對，篩出可疑信息，生成問題表格。表格上有“人員單位、姓名、編制信息”等詳細數據，為精準監督找准方向。



“東明縣某縣直單位6名幹部領取鄉鎮工作補貼，所屬單位在是否符合發放條件一欄中顯示為‘否’。”這條可疑信息引起了該市紀檢監察幹部的注意，隨即他們對具體情況進行核算，發現這6名幹部每個月都會領取400元至500元不等的鄉鎮工作補貼，時間長達7個月。結合其他存疑信息，該市紀委監委進行分析研判，將問題線索移交東明縣紀委監委。



東明縣紀委監委一方面走訪縣人社局和該單位，瞭解鄉鎮工作補貼政策，初步認定存在違規發放鄉鎮工作補貼行為；另一方面調取該單位在財政預算管理一體化中的電子賬目，分析近三年來發放補貼賬目的數據，並對該單位領取鄉鎮工作補貼的賬目進行鎖定，深入開展核查。

