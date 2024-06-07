評論：堅持執紀執法為民、糾風治亂為民

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京6月6日電／據中央紀委國家監委網站報導，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希日前在四川調研時強調，要以黨紀學習教育為契機，縱深推進全面從嚴治黨，進一步嚴明黨的群眾紀律，堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，把嚴的基調一貫到底，堅決懲治“蠅貪蟻腐”，持續加強廉潔建設，努力營造風清氣正的政治生態。紀檢監察機關在維護人民群眾利益上肩負著重要職責，要堅持以人民為中心的發展思想，厚植為民情懷，著力解決群眾反映強烈的突出問題，讓人民群眾感受到正風肅紀反腐就在身邊、公平正義就在身邊。



堅持人民至上，是習近平新時代中國特色社會主義思想的根本立場。習近平總書記反復強調，“江山就是人民、人民就是江山”“民心是最大的政治”“為民造福是最大政績”。習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，懲治“蠅貪蟻腐”，讓群眾有更多獲得感。二十屆中央紀委三次全會在部署今年工作時要求，堅持向基層延伸，堅決懲治群眾身邊腐敗問題，瞄准教育、就業、醫療等民生領域的痛點難點開展集中整治；深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，推進掃黑除惡“打傘破網”常態化機制化。要深入貫徹落實二十屆中央紀委三次全會精神，下更大氣力糾治群眾身邊不正之風和腐敗問題，不斷增強群眾獲得感、幸福感、安全感。



以黨紀學習教育為契機，進一步嚴明黨的群眾紀律，教育引導廣大黨員幹部認真學習、嚴格遵守處理黨群關係時的行為規則，自覺踐行黨的根本宗旨，走好新時代黨的群眾路線。新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》推動黨員幹部在維護群眾利益上擔當作為，完善對慢作為、假作為等損害群眾利益行為的處分條款，充實在社會救助中優親厚友、明顯有失公平行為的處分規定，將鄉村振興領域侵害群眾利益行為作為從重加重處分情形突出出來，以更好維護群眾利益。要引導黨員幹部在黨紀學習教育中進一步增強群眾觀念和群眾感情，從思想上正本清源、固本培元，堅守清正廉潔、勇於擔當作為。要劃出紀律“紅線”、標明違紀“雷區”，讓黨員幹部在服務群眾時明白能幹什麼、不能幹什麼。要強化以案說紀、以案明紀，深刻剖析違紀違法典型案例，通過召開警示教育大會、印發懺悔錄、製作警示教育片等方式，用身邊事教育身邊人，讓黨員幹部受警醒、知敬畏，把遵規守紀刻印在心。