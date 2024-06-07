﻿韓國中止朝韓軍事協議　擬重啟擴音喊話

朝鮮上周向韓國空投3500多個“垃圾氣球”。圖為落在仁川街頭的一個氣球中的垃圾。（來源：美聯社） 中評社香港6月6日電／據大公報引韓聯社報導：韓國政府4日舉行國務會議，表決通過了關於中止朝韓《9.19軍事協議》全部效力的議案，總統尹錫悅予以批准。分析指，韓國此舉是為了應對朝鮮近期向韓方空投“垃圾氣球”等行為，韓方或重啟對朝擴音喊話。



朝鮮國防省副相金剛日2日稱，從5月28日晚至6月2日凌晨，朝方向韓國邊境地帶和首都圈空投3500多個氣球，投放廢紙和污物15噸。報導稱，韓國政府決定研究重啟包括對朝擴音喊話等方案。考慮到相關程序，需首先中止《9.19軍事協議》的效力。



韓媒稱，在邊境地區用於對朝鮮喊話的擴音器除了固定款式，還有搭載在車上的款式，可隨意選定目標進行心理戰攻擊。固定式擴音器發出的音量夜間大約能傳到24公里外，白天也能達到10多公里外，對駐守邊境的朝鮮士兵而言，“就算捂住耳朵，也擋不住”。



2018年9月，朝韓簽署《9.19軍事協議》。該協議禁止朝韓雙方採取針對對方的敵對行為。去年11月，韓國國務會議通過中止該協議部分效力的議案，但僅恢復前線對朝鮮的偵察工作。



韓國國防部4日表示，韓軍將恢復在朝韓軍事分界線和西北島嶼一帶的所有軍事活動。