歐盟擺脫不了成為美國的附庸？

（來源：新華社） 中評社香港6月6日電／據大公報報導，2024年5月27日，法國總統馬克龍與德國總理朔爾茨聯名在英國《金融時報》發表文章稱：“我們不能把我們建立歐洲生活方式的基礎以及我們在世界上扮演的角色視為理所當然。我們的歐洲終有一死，我們必須迎接挑戰。”



進入21世紀以來，身處世界百年未有之大變局，歐盟先後經歷了兩次嚴峻挑戰和考驗。首先是，2010年至2011年持續約2年的歐元區若干成員國主權債務危機。其次是，2016年6月英國公投決定脫離歐盟，至2020年1月30日歐盟批准英國離開。兩次挑戰和考驗，對歐盟來說皆不是生死之爭，但是，暴露了歐盟的結構性弱點。



歷史的吊詭在於，歐盟的結構性弱點是在它高歌猛進向世界展示其勝利姿態的過程中形成的。



為實現歐洲經濟與貨幣同盟，以歐元來取代成員國貨幣，歐盟於1997年制定《穩定與增長公約》，設置三條規則：成員國公共赤字占其國內生產總值（GDP）比例不得超過3%；公共債務占其GDP比例不得超過60%；中期預算應實現平衡。若違規，將受警告、限期改正甚至罰款等處罰。這意味著其成員國衹有財政政策工具可用來調控內部宏觀經濟。



歐盟存在結構性弱點



在《穩定與增長公約》生效時，歐盟成員國是15個，屬於傳統上的發達國家，經濟發展水平比較接近。2005年至2010年，歐盟成員國增至27個；歐元區成員國增至16個。新增的成員國，絕大多數是前蘇聯成員和前經濟互助委員會成員，同歐盟或歐元區舊成員的經濟發展水平差距明顯。加之成員國的經濟周期存在著差異，社會福利制度不盡相同。為刺激經濟增長和維持高社會福利支出，歐元區若干成員國的財政狀況違反了《穩定與增長公約》的規限。



2008年，美國爆發百年一遇金融危機，全球金融市場流動性大幅收緊，觸發歐元區若干成員國爆發主權債務危機。歐盟經過近2年努力，以集體力量協助這些成員國克服。2012年3月2日，除英國和捷克外，歐盟25國簽署《歐洲經濟貨幣聯盟穩定、協調和治理公約》（簡稱“財政契約”）。根據“財政契約”的自動懲罰機制，歐盟最高司法機構歐洲法院有權對結構性赤字超過國內生產總值0.5%的締約國施行處罰，最高金額不超過其國內生產總值0.1%。這意味著所有締約國將遵守更嚴格的財政紀律。

