“三個不允許”點明亞太問題的症結

（來源：中國網） 中評社北京6月6日電／據中國網報導，6月2日，中國國防部長董軍在第21屆香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作大會發言。董軍在講話中強調了三個“不允許”：“不允許霸權主義、強權政治損害亞太”“不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入亞太”“不允許任何國家、任何勢力在這裡生戰生亂”。



三個“不允許”清楚地點明了當前亞太地區安全問題的症結，就是某些域內國家“引狼入室”，與域外國家相勾結，企圖把地緣衝突、冷戰熱戰引入亞太；就是某些超級大國，企圖在亞太生戰生亂，以此維護自身霸權地位。而包括中國在內的廣大亞太國家絕不會坐視不理。中方的正義呼聲，反映了地區國家求和平、求發展，反對霸權主義、反對強權政治的共同心聲。



近年來，菲律賓頻頻強闖中方擁有主權的南海島礁，通過“碰瓷”製造事端，進而反誣中國“違反國際法”。而作為域外國家的美國，則一再以所謂“航行自由”“國際仲裁”為借口，擺出“主持公道”的架勢，卻為菲律賓搖旗呐喊，企圖挑撥中國與周邊國家的關係，在亞太地區製造陣營對立。



實際上，菲律賓覬覦中國南海島礁久矣。20世紀60年代末70年代初，由於南沙群島附近海域勘測出油氣資源，菲律賓打起了強佔中國島礁的歪主意。為此，菲律賓一直想拉美國入局為自己撐腰，但早在20世紀50年代便與菲律賓簽訂《美菲共同防禦條約》的美國，卻在很長一段時間裡冷對菲律賓的訴求。2012年4月30日，在美菲首次“2＋2”高層磋商會上，時任美國國務卿希拉里明確表示，美國對南海領土主權爭議問題不持立場，美國支持採取相互合作的外交程序解決爭端。同年12月13日，時任美軍太平洋司令洛克利爾在菲律賓參加會議時重申，美國在中菲領土爭端中不採取立場，美國呼籲爭端得到和平解決。



然而不久之後，美國在南海問題上的“中立姿態”迅速崩塌。2013年1月22日，菲律賓在美國的支持和慫恿下，單方面發起所謂“南海仲裁案”。同年12月5日，美國海軍提康德羅加級導彈巡洋艦“考本斯”號在南海海域監視我國遼寧號航空母艦時，險些和中國軍艦相撞。消息稱，事發當天，美軍巡洋艦已經進入我航母戰鬥群的內防區，挑釁意味濃厚。

