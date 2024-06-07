醜聞頻出，是什麼拖累了“日本製造”？

6月3日，豐田汽車公司會長（董事長）豐田章男在東京召開的記者會上鞠躬道歉。（來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據新華社報導，日本國土交通省4日、5日先後突擊檢查豐田汽車總部、雅馬哈發動機公司總部，日本車企最新一輪數據造假事件正在持續發酵。與之類似，小林制藥保健品致消費者健康受損、神戶制鋼以次充好、三菱電機常年數據造假……近年來，一件又一件醜聞讓以“工匠精神”為傲的日本製造業備受打擊。



“日本製造”為何近年來頻現醜聞？對日本經濟產生多大影響？打破金字招牌後，日本產品是否還有競爭優勢？新華社記者為您解局——



品質讓位於成本



從神戶制鋼到三菱電機，從日產到豐田，老牌日企近年醜聞頻發。不少日本專家反思，主要原因之一是企業把保證產品品質讓位於成本管理。此外，也存在生產管理、企業倫理和日本相關管理制度有缺陷等問題。



目前正在發酵的車企醜聞始於去年12月。當時，豐田子公司大發被曝30多年間在量產認證測試中造假，涉及其在日本國內生產的全部車型。此後，國土交通省責令其他獲得量產車型認證的汽車、摩托車製造商及相關企業自查。



國土交通省本月3日在官網發表聲明稱，對85家車企的調查結果顯示，豐田、馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木的38種車型存在認證欺詐問題。豐田汽車公司會長豐田章男3日承認，商品交貨期短，又被迫多次返工，給最後認證測試階段的員工造成過大壓力。此外，生產周期和程序漫長複雜、沒有人能掌握全部流程等可能都是造假原因。



往前回溯，今年3月，老牌藥企小林制藥公司含紅曲成分保健品被曝致消費者健康受損，多人死亡，引發日本社會震動；2021年6月，三菱電機被曝數據造假長達30多年；2018年7月，日產汽車公司承認，該公司在日本國內的5家工廠存在尾氣排放和油耗測量數據造假問題；2017年10月，鋼鐵生產企業神戶制鋼所承認篡改部分銅、鋁產品檢驗數據，以次充好……

