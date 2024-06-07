普京：美國在國際和國內問題上不停犯錯誤

中評社北京6月6日電／據新華社報導，第27屆聖彼得堡國際經濟論壇5日開幕。俄羅斯總統普京在出席相關活動時說，美國在國際和國內問題上不停犯錯誤。



普京說，美國拜登政府在國際政治、國內政治和經濟政策領域，正在犯一個又一個的錯誤。美國前總統特朗普受審是拜登政府利用司法系統進行的內部政治鬥爭。美國國內存在嚴重通貨膨脹，積累了巨額債務。俄羅斯以前未曾、今後也無意干涉美國內政，但俄方關注美國發生的事情會導致什麼結果。



普京說，美國政府的巨大錯誤之一是，他們禁止俄羅斯等國在國際支付中使用美元，將美元變成某種鬥爭的工具。這只會破壞人們對美元的信心，促使俄羅斯在結算時改用本國貨幣。事實證明，這並沒有阻止俄羅斯開展合作，反而有助於加強本國貨幣。



普京指出，俄羅斯不在乎是特朗普還是拜登贏得美國總統大選。俄方認為，美國總統選舉之後，俄美關係不會有質的變化。俄羅斯從來沒有與特朗普有何特殊關係。如果特朗普回歸，也很難說美國是否改變對烏克蘭政策，以及將對烏克蘭局勢產生何種影響。



談及俄烏衝突，普京說，一些國家表態向烏克蘭提供遠程精確制導武器、允許烏克蘭攻擊俄羅斯境內目標，對此俄羅斯將改進防空系統，並有可能採取對稱回應，即向相關地區提供同類武器，使其能對支援烏克蘭的國家進行打擊。