可對墨西哥的對華政策保持樂觀

6月3日凌晨，在墨西哥首都墨西哥城，辛鮑姆在慶祝活動上揮手。（來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據中國網報導，6月3日，在備受矚目的墨西哥總統大選中，來自執政黨國家復興運動黨所在競選聯盟候選人克勞迪婭•辛鮑姆以超過58%的得票率勝出。她將於10月1日就職成為墨西哥歷史上首位女總統，任期六年。辛鮑姆作為學者出身的左翼政治家，將在延續現任總統洛佩斯執政路線的基礎上，帶來新的特色與側重。同時，她將如何看待和發展對華關係，特別是如何處理中墨關係中繞不開的“美國因素”？也是這位女總統未來執政的一大看點。



“女科學家”將如何治國？



1962年6月，辛鮑姆生於墨西哥城，是一個猶太人移民家庭的二女兒，父親家族來自立陶宛，母親家族在20世紀40年代為了躲避納粹大屠殺而從保加利亞移民墨西哥。或許是受到同為大學教授的父母影響，辛鮑姆自幼聰穎好學，先後在墨西哥最知名的國立自治大學獲得物理學學士學位及能源工程碩士和博士學位。1995年博士畢業後她留在母校工程學院任教，還入選墨西哥科學院。在科研生涯中，她圍繞能源、環境和可持續發展等主題發表了100多篇論文，出版了兩本專著，還獲得過墨西哥國立自治大學工程和技術創新最佳青年研究員獎。2007年，辛鮑姆加入聯合國政府間氣候變化專門委員會，參與了IPCC第四次和第五次評估報告的撰寫，並同該委員會榮膺了諾貝爾和平獎。



由於長期從事環境和氣候變化相關問題的研究，需要經常與政府、政黨和民間環保組織接觸，辛鮑姆早在2000年左右就結識了當時還是墨西哥城市長的現任總統洛佩斯，隨後開始在他的市政府中負責城市環境工作。2014年，辛鮑姆跟隨洛佩斯創立了國家復興運動黨。2018年，她當選墨西哥城市長，2023年卸任後被推舉為洛佩斯的接班人，並最終贏得了總統大選。



在治國方略上，辛鮑姆作為洛佩斯總統的得意門生和政治“接班人”，將基本延續洛佩斯的左翼路線，但同時，她作為“女性、科學家”的身份也將為其執政帶來不一樣的色彩。



一方面，辛鮑姆在競選期間多次表示，將繼續推進洛佩斯總統提出的“第四次變革”，打擊腐敗、優化政治環境、加大基礎設施建設、努力消除貧困、改善民生。同時，她作為女性政治家，對墨西哥愈演愈烈的暴力犯罪特別是針對女性的暴力問題感同身受，因此決心將減少不安全因素作為一大施政重點，借鑒其擔任墨西哥城市長期間的經驗嚴厲打擊有組織暴力犯罪。

