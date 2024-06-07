6月6日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月7日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月6日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：據報導，美國總統拜登日前接受《時代周刊》專訪時稱，中國政府對電動汽車提供大量補貼，讓其湧入美國市場，美方不會坐視不管。中方對此有何回應？



毛寧：包括電動汽車在內的中國新能源產品在國際市場上廣受歡迎，靠的是持續的技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，從根本上講是企業拼出來的，不是政府補貼出來的。去年，中國向美國出口電動汽車僅1.3萬輛，何來湧入美國市場一說？



產業補貼政策源於美歐，世界各國普遍採用。中國的產業補貼政策嚴格遵守世貿組織規則，始終堅持公平、透明、非歧視原則，不存在世貿組織規定的禁止性補貼。美國是產業補貼的“大戶”，近年來相繼出台《芯片與科學法案》《通脹削減法案》，通過數千億美元的直接和間接補貼，直接干預市場資源配置。



補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來。美國針對中國電動汽車採取歧視性做法，違反世貿組織規則，破壞全球產供鏈穩定，最終也會損害美國自身利益。中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業營造公平競爭的良好環境。中方將採取堅決措施維護自身合法權益。



《環球時報》記者：昨天，美國家航空航天局局長納爾遜祝賀嫦娥六號月球計劃取得成功並表示，美中之間在包括火星探測等領域開展了良好合作，雙方有許多消除衝突、進行合作的機會，對同中國增加太空對話與合作持歡迎態度。發言人對此有何回應？

