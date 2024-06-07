外交部回應莫迪涉台言論：已向印方提出交涉

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月7日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月6日在例行記者會上就莫迪涉台表態應詢表示，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。印方對此有嚴肅的政治承諾，理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀。中方已向印方提出交涉。



有外媒記者提問說，台灣“總統”賴清德祝賀印度領導人莫迪在大選中獲勝，莫迪表示期待與台灣建立更密切關係。外交部對此有何回應？



毛寧指出，首先，台灣地區沒有什麼“總統”。“關於你提到的問題，中方一貫堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方交往。”世界上衹有一個中國，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。印方對此有嚴肅的政治承諾，理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀。中方已向印方提出交涉。



會上，還有外媒記者追問，“剛才提到中方已向印方提出交涉。請問中方為何要因為別人向印度領導人致賀而向印方提出交涉？”



毛寧強調，印度是中國的建交國。中方一貫堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方交往，這一立場非常明確，印方也很清楚。對於一個中國原則，印方是作出了嚴肅政治承諾的。印度方面理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀，不要做違反一個中國原則的事情。





