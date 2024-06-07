毛寧：美方應為中美航天交流合作消除障礙

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月7日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月6日在例行記者會上表示，中方對同美國開展航天交流合作始終持開放態度。如果美方真心希望推動中美航天領域交流合作，就應該採取務實舉措，消除障礙。



有記者問，昨天，美國家航空航天局局長納爾遜祝賀嫦娥六號月球計劃取得成功並表示，美中之間在包括火星探測等領域開展了良好合作，雙方有許多消除衝突、進行合作的機會，對同中國增加太空對話與合作持歡迎態度。發言人對此有何回應？



毛寧說，嫦娥六號完成世界首次月球背面采樣和起飛，邁出了人類和平利用外空的歷史性步伐。我們注意到世界許多國家對這次任務給予高度關注和積極評價，對此表示感謝。



毛寧指出，中方對同美國開展航天交流合作始終持開放態度。雙方曾建立了地球科學和空間科學航天合作工作組、中美政府間民用航天對話機制。應美方要求，兩國主管部門建立了中美火星探測器軌道數據交換機制，保障雙方火星探測任務長期順利運行。但當前中美航天合作面臨一些問題和困難，根源在於美方“沃爾夫條款”等國內法，阻礙了兩國航天機構正常交流對話。如果美方真心希望推動中美航天領域交流合作，就應該採取務實舉措，消除這些障礙。







