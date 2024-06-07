毛寧：中國新能源產品受歡迎是企業拼出來的

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月7日電（記者 海涵）據報導，美國總統拜登日前接受《時代周刊》專訪時稱，中國政府對電動汽車提供大量補貼，讓其湧入美國市場，美方不會坐視不管。外交部發言人毛寧6月6日就此應詢表示，包括電動汽車在內的中國新能源產品在國際市場上廣受歡迎，靠的是持續的技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，從根本上講是企業拼出來的，不是政府補貼出來的。



“去年，中國向美國出口電動汽車僅1.3萬輛，何來湧入美國市場一說？”毛寧指出，產業補貼政策源於美歐，世界各國普遍採用。中國的產業補貼政策嚴格遵守世貿組織規則，始終堅持公平、透明、非歧視原則，不存在世貿組織規定的禁止性補貼。美國是產業補貼的“大戶”，近年來相繼出台《芯片與科學法案》《通脹削減法案》，通過數千億美元的直接和間接補貼，直接干預市場資源配置。



毛寧說，補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來。美國針對中國電動汽車採取歧視性做法，違反世貿組織規則，破壞全球產供鏈穩定，最終也會損害美國自身利益。中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業營造公平競爭的良好環境。中方將採取堅決措施維護自身合法權益。



