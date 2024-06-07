中疾控：公眾應熟悉及掌握傳染病有關知識

中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月7日電（記者 李子寧）國家衛生健康委於6日下午召開新聞發布會，介紹持續提升健康素養，著力增進全民健康有關情況，並答記者問。中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶在回答記者提問時表示，預防傳染病，從專業的角度來說，主要從三個環節來採取措施，一是控制傳染源，二是切斷傳播途徑，三是保護易感人群。但是對於公眾來說，熟悉、掌握傳染病知識以及患病時聽從臨床醫生或疾控機構的建議和管理則更為重要。



有記者提問道，傳染性疾病有的是通過呼吸道傳播，有的是通過消化道傳播，也有的是通過體液傳播，對於普通居民來說，該怎樣更好的預防傳染性疾病，在日常生活中需要做什麼呢？



王華慶表示，預防傳染病，從專業的角度來說，我們主要從三個環節來採取措施，一是控制傳染源，二是切斷傳播途徑，三是保護易感人群。



但是對於公眾來說，有兩點比較重要。第一點是前面提到的健康素養裡面涉及到的傳染病知識，公眾應該去熟悉、去掌握。第二是如果正在患傳染病的時候，要聽從臨床醫生或疾控機構的建議和管理。在日常的生活當中，如果患上了傳染病，我們要加強自身的管理，這也是防止傳染給家人和周圍人的一個措施。比如，你剛才提到正在患呼吸道傳染病的時候，這時候就建議不去或者盡量少去人群密集的場所，即使要去，也要戴上口罩。還有在打噴嚏和咳嗽的時候，我們要用手肘或用紙巾來捂住口鼻，這也是防止傳播的措施。如果我們患了腸道傳染病或者體液傳播疾病的時候，要及時就醫、規範治療，這些對公眾來說都屬於控制傳染源的措施。平常我們戴口罩、勤洗手、不吃腐爛變質的食物、不喝生水、做飯的時候熟食和生食用的菜板分開，還有平常做好家庭通風、日常消毒，這對公眾來說都是切斷傳播途徑的措施。



對於保護易感人群來說，有效的措施就是接種疫苗，通過接種疫苗讓機體產生免疫力，來避免一些傳染病的發生。再就是以上涉及到的三項措施當中，接種疫苗效果會更好、更容易實施，還有一個是在公眾當中更可及、更有針對性。





