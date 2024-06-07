公立醫院如何發揮“龍頭”作用？專家答問

廣東省中醫院院長張忠德。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月7日電（記者 李子寧）國家衛生健康委於6日下午召開新聞發布會，介紹持續提升健康素養，著力增進全民健康有關情況，並答記者問。廣東省中醫院院長張忠德在回答記者提問時表示，公立醫院要始終堅持以人民健康為中心，充分發揮人才優勢、專業優勢、資源優勢，倡導健康新理念、培育健康新文化、引領健康新生活，構建“以健康為中心”的大健康傳播體系，在促進全民健康素養提升行動中發揮“龍頭”作用，引導醫務人員在日常診療和平時工作中向患者、向公眾宣講疾病預防保健知識，加強健康教育職責。



有記者提問道，請問在全民健康素養的提升工作中，公立醫院可以發揮哪些作用？如何激勵醫務人員投入到健康教育和健康科普工作中？怎麼樣促進衛生健康服務從“以治病為中心”向“以健康為中心”轉變？



張忠德表示，作為公立醫院，要始終堅持以人民健康為中心，充分發揮人才優勢、專業優勢、資源優勢，倡導健康新理念、培育健康新文化、引領健康新生活，構建“以健康為中心”的大健康傳播體系，在促進全民健康素養提升行動中發揮“龍頭”作用，引導醫務人員在日常診療和平時工作中向患者、向公眾宣講疾病預防保健知識，加強健康教育職責。



第一，搭平台、建機制，營造健康傳播新氣象。醫院黨委堅持以國家戰略為尺，加強頂層設計，搭建傳播平台，強化激勵機制，適度獎勵先進，激勵引導醫務人員在健康教育和健康科普工作中積極作為、發揮作用。



第二，建隊伍、拓陣地，打造健康傳播新矩陣。發揮名醫名家優勢，組建專業隊伍，發出權威聲音；整合學科專科資源，構建“醫院—專科—專家”三級自媒體科普平台，提升健康科普的傳播力、影響力。在我們廣東省中醫院，我們組建了一支由國醫大師、全國名中醫、岐黃學者等名醫組成的健康科普傳播隊伍，去年我們一年已經開展了健康科普直播475期，受益人超過1300萬人次。



第三，強特色、塑品牌，引領健康生活新風尚。公立醫院要整合優勢資源，打造健康促進品牌，培育健康新文化，促進衛生健康服務從“以治病為中心”向“以健康為中心”轉變。廣東省中醫院充分發揮中醫的優勢與特色，我們策劃的《24節氣中醫養生歌曲》《小兒健康100問》等短視頻，開設了《每日一膳》《德叔醫古》等專欄，啟動“生活中的中醫智慧”健康促進行動，把中醫健康養生的理念融入到老百姓的日常生活裡面去。





