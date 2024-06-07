於康：我國居民整體營養狀況得到顯著改善

北京協和醫院臨床營養科主任於康。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月7日電（記者 李子寧）國家衛生健康委於6日下午召開新聞發布會，介紹持續提升健康素養，著力增進全民健康有關情況，並答記者問。北京協和醫院臨床營養科主任於康在回答記者提問時表示，近年來我們國家居民整體的營養狀況和膳食結構得到了非常明顯的改善，但是我們同時也應該看到，膳食結構仍然存在一定的不合理方面。針對這些問題，應通過加強健康宣教、大力貫徹《全民健康生活方式行動方案》等方式解決。



有記者提問道，我們看到新修訂的居民健康素養66條中，涉及食品營養的內容就有8條，那麼目前我國居民的飲食結構存在哪些問題？又該如何解決這些問題呢？



於康表示，近年來我們國家居民整體的營養狀況和膳食結構得到了非常明顯的改善，尤其是蛋白質、脂肪和碳水化合物這三類宏量營養素攝入的量基本達到了膳食參考攝入量的標準。但是我們同時也應該看到，膳食結構仍然存在一定的不合理方面。包括人均烹調油量、食鹽量等攝入偏多，已經超出了膳食參考攝入量的標準。另一方面，奶類及其製品、大豆及其製品，還有蔬菜水果等等攝入不足，低於膳食的參考攝入量標準。



針對這些問題，第一，我們應該加強健康宣教，特別是推廣和落實《中國居民膳食指南（2022）》版，在全社會推廣合理膳食理念，培養建立良好的飲食習慣，同時，倡導合理運動，做到吃動兩平衡，保持健康體重。第二，應該大力的貫徹《全民健康生活方式行動方案》“三減三健”專項行動，即：減鹽、減油、減糖、健康口腔、健康體重、健康骨骼。第三，國家衛生健康委已經針對常見慢性疾病，包括高血壓、高脂血症、糖尿病、肥胖症、高尿酸血症與痛風、慢性腎病等發布了食養指南，為這些慢病患者提供了科學有效的食養解決方案，應該加強對這些慢病食養指南的推廣解讀學習和落實。第四，有針對性地增加大豆及其製品、奶類及其製品、蔬菜水果的攝入，而適當的控制油脂、鹽分的攝入。





