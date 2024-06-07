上海衛健委：多種方式推動居民健康素養提升

上海市衛生健康委副主任陸韜宏。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月7日電（記者 李子寧）國家衛生健康委於6日下午召開新聞發布會，介紹持續提升健康素養，著力增進全民健康有關情況，並答記者問。上海市衛生健康委副主任陸韜宏在回答記者提問時表示，上海通過連續16年向全市常住居民家庭免費發放健康知識讀本、健康自我管理小組活動及充分發揮家庭醫生的簽約服務等方面促進老年健康。關於青少年人群，上海市鞏固“醫教結合”的工作機制，推進中小學健康促進行動和健康校園建設，探索建立“健康副校（園）長”制度。



有記者提問道，“一老一幼”是家庭的重心所在，請問上海市在促進“一老一幼”健康，提升健康素養方面，有沒有什麼值得借鑒和參考的好做法？



陸韜宏表示，首先，介紹一下關於老年健康的做法。上海實施健康老齡化行動，啟動了心理關愛、營養改善、口腔健康促進等專項行動，我們利用老年健康宣傳周、敬老月、重陽節等時間節點，線上線下的開展了健康宣傳，來宣傳老年健康知識。



一是連續16年向全市常住居民家庭免費發放健康知識讀本和實用健康工具，例如運動健康知識手册、心理健康知識手册。通過讀本、有聲書這些符合老年人群特點的形式來開展健康科普。



二是充分發揮家庭醫生的簽約服務和老年人健康“守門人”作用，全市60歲以上老年人家庭醫生服務簽約已經達到483.5萬人，這個簽約率超過80%。



三是通過健康自我管理小組活動來普及慢病管理、照護安全、康復訓練這些知識和技能，全市累計建設小組共4萬餘個，累計參與的老年居民近80萬人。



關於青少年人群，上海市鞏固“醫教結合”的工作機制，推進中小學健康促進行動和健康校園建設，探索建立“健康副校（園）長”制度。一是開展青少年的健康危險行為、重點常見病和影響因素監測，來全面掌握青少年常見病和健康影響因素的流行現狀。二是扎實推進學生常見病和危險行為的干預和素養提升工作，開展了包括專家進校園行動、中小學生健康月、重點人群關愛這些干預行動，我們還提供了包括體重、睡眠、運動、電子屏幕使用和心理衛生這些主題干預的工具包，來推動學校、家庭、學生的聯動，構建醫教體協同的兒童青少年健康素養的整合提升模式。





