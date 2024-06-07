專家答中評：我國居民健康素養水平總體上升

中國健康教育中心主任李長寧。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月7日電（記者 李子寧）國家衛生健康委於6日下午召開新聞發布會，介紹持續提升健康素養，著力增進全民健康有關情況，並答記者問。中國健康教育中心主任李長寧在回答中評社記者提問時表示，中國健康教育中心每年組織開展全國健康素養監測工作，已經連續完成了12次的監測任務。監測結果顯示，近年來，我國居民健康素養水平在穩步提升，城鄉差距、中東西地區之間仍存在差距，但差距在逐漸縮小。



中評社記者提問，健康素養關乎每個人健康，目前我國居民的健康素養總體狀況如何？



李長寧表示，為瞭解我國居民健康素養水平，從2012年開始，在國家衛生健康委黨組領導下，中國健康教育中心每年組織開展全國健康素養監測工作，已經連續完成了12次的監測任務。



全國健康素養監測覆蓋31個省（自治區、直轄市）336個縣（區）。監測內容以《中國公民健康素養——基本知識與技能》為依據，監測對象為15－69歲常住人口，每年調查人數約為8萬人。監測結果顯示，近年來，我國居民健康素養水平在穩步提升，已經由2012年的8.80%上升到2023年的29.70%，特別是健康中國戰略實施以來，提升幅度明顯增大，目前已經接近了《“健康中國2030”規劃綱要》提出的“到2030年，居民健康素養水平達到30%”的目標。



另外，我國居民健康素養水平在不同地區、不同人群中仍存在不平衡的現象。如，從城鄉分布來看，2023年城市居民健康素養水平為33.25%，農村居民為26.23%。如果從東中西來看，東部地區居民健康素養水平為33.30%，中部地區為28.85%，西部地區為24.44%。



同時，通過分析發現，城鄉差距、中東西地區之間的差距在逐漸縮小。

