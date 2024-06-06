端午假期全國口岸預計日均175萬人次出入境

中評社香港6月6日電／記者6日獲悉，據國家移民管理局預測，2024年端午假期全國口岸日均出入境人員將達175萬人次，較去年同期增長32.5%。



上海浦東、廣州白雲、北京首都、深圳寶安、成都天府等大型國際機場口岸出入境客流穩步增長，預計日均出入境人員分別為8.9萬、3.8萬、3.4萬、1.6萬、1.5萬人次。毗鄰港澳陸路口岸通關流量將持續增長，其中深圳羅湖、福田、深圳灣口岸日均出入境人員預計將達到21.7萬、21.4萬、12.3萬人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均出入境人員預計將達到32萬、10.5萬、10.1萬人次。



新華社報導，日前，國家移民管理局專門部署做好端午假期口岸邊防檢查工作，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發佈本口岸出入境客流情況，為廣大群眾出行提供參考；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，對通關高峰期客流疏導等作出安排，共同確保口岸通關安全高效順暢。



國家移民管理局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件簽證是否有效；中國公民出境時需提前瞭解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理局12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。