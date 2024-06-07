中評鏡頭：這裡藏著一個“小江南”！

西宛園牌匾（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月7日電（助理記者 馬一鳴）不用下江南，也能入園林，在山東省臨清市，就藏著一個北方的“蘇式園林”！西宛園，即臨清運河文化產業園，是一處集展示臨清歷史文化、運河文化、企業文化和游覽休閑為一體的社會文化設施。走進宛園，曲徑回廊，蜿蜒徐行，一步一景，在有限的空間里創造多重體驗和感受，觀賞一草一木的詩情畫意。匠心獨刻的精致間，顯露著沉穩大氣的文化底蘊，高貴而低調，高雅而溫良。



園區內，你可以看到玄奇古怪的石頭分置左右，疏宕有致，攢三聚五，深埋淺露，隱隱中脈絡似斷還連，使人不出城郭，而享山林之趣。山石花台與多種綠植相得益彰，盡顯詩情畫意。在清風流水與山石草木之間形成了“青風明月本無價，近水遠山皆有情”的自然深蘊。黛瓦白牆與圓形拱門相協調，靜謐安然，沉靜點畫。穿過拱門，斑斑竹影映現在白牆之上，瑟瑟風聲里，竹影搖曳，相互滲透，讓來玩旅人感覺到清氣自來，宛如身臨奇幻仙境。



西宛園取中國山水畫理，築造化天然之境，整體園林氣韵生動，美妙絕倫。設計因循自然的饋贈，借鑒古典園林的造園手法，汲取現代的景觀元素，於咫尺之內造乾坤。水光樹影，薄霧漸起，含蓄雅致，讓人樂而忘俗，而帶有東方特徵的對世界、器物與人的哲美呈現，值得我們反復品味。



入夜，移步東宛園。臨清運河文化風情園於去年開園，以大運河文化體驗為主軸，這裡有文化休閑娛樂街、特色風味美食街、主題文化創意街。東宛園從不同角度、不同層次展示了運河名城豐厚的歷史文化底蘊和廣博內涵，東宛園充分利用資源優勢，持續開展文化主題活動，建設中華民族共有精神家園。



