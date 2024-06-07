中外遊客“雙向奔赴”彰顯開放活力

（來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據海外網報導，隨著端午節與暑期日益臨近，多家中國在線旅遊平台的預訂數據顯示，出境游產品的預訂熱度正不斷攀升。當前，中國已成為國際旅遊最大客源國和主要目的地，中國遊客加速“走出去”的同時，入境遊客來華旅遊熱度持續攀升，為世界旅遊市場注入信心力量和發展動能。



作為國際旅遊最大客源國，144個國家和地區成為中國公民組團出境旅遊目的地。今年以來，中國出境游加速恢復，出行目的地不斷增加。中國旅遊研究院發布的數據顯示，2023年，出境旅遊人數超過8700萬人次，預測2024年出境旅遊人數將達1.3億人次。在曼谷熱帶叢林騎大象、在吉隆坡品嘗特色美食、在奈良逛公園喂麋鹿、在杜拜體驗沙漠衝沙……多元化游玩體驗受到中國遊客歡迎，不少年輕人定制的“小而美”線路，為旅途帶來更多“鬆弛感”。日漸火熱的中國出境游已成為世界旅遊發展重要推動力。塞爾維亞“一帶一路”研究所所長博揚·拉利奇表示，中國出境游持續回暖是中國經濟充滿活力的明證，也為全球旅遊業和經濟復甦增添動力。奧地利國家旅遊局亞太區總負責人雷納稱，中國遊客的到訪促進了兩國文化交流，帶來更多合作機會，同時也提升了奧地利在中國的知名度和美譽度。



作為國際旅遊主要目的地，中國張開雙臂迎來更多外國遊客。中國免簽“朋友圈”有序擴容、國際航班班次增加等諸多利好因素叠加，中國入境游市場加快復甦。據國家移民管理局統計，今年一季度，外國人來華數量較去年同期增長3倍多，其中以旅遊觀光最多，占到三成以上。攜程數據顯示，一季度，法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞六國的免簽入境遊客總計同比增長約6倍，新加坡和泰國的免簽入境遊客分別同比增長超10倍和超4倍。文化和旅遊部數據顯示，“五一”假期，入境遊客達177.5萬人次。彭博社近日報導稱，受新的免簽入境計劃和更便捷的無現金支付系統的吸引，中國正重新成為東南亞遊客的熱門旅遊目的地。入境游持續升溫，體現出中國文化軟實力及國際吸引力不斷提升。