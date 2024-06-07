“茶遇見玫瑰”再度綻放保加利亞玫瑰節

（來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據人民網報導，6月2日，索非亞中國文化中心在卡贊勒克市參加了第121屆保加利亞玫瑰節。在數萬觀眾的見證下，中國茶文化與保加利亞玫瑰盛典再度相遇，以“茶和天下·雅集——茶遇見玫瑰”為主題，編織出一幅中保文化交融的和諧畫卷。



玫瑰節巡游是整個節日的最大亮點。來自世界各地的參與者們或身著盛裝、或乘坐花車，以極具特色的方式展現了不同文化的魅力。



中心在此次巡游中，特別安排了中國武術主題表演。保加利亞武術愛好者們沿途表演著太極拳和咏春拳，將他們對中國武術的熱愛表現得淋漓盡致。同時，中心巡游隊伍手持“茶和天下·雅集”橫幅和“你好！中國”對外旅遊推廣品牌標識立牌，並身著中國傳統服飾，在展現中國文化深厚底蘊的同時，歡迎各國遊客前往中國旅遊。中心隊伍成為節日中一道亮麗的風景線，所到之處，觀眾們無不報以熱烈的掌聲。



在玫瑰節的舞台演出環節中，各國演員以音樂、舞蹈等形式帶來了精彩的表演。其中最受人矚目的便是中心呈現的“茶和天下·雅集”主題茶藝表演。裊裊樂音中，中心茶藝師頭戴玫瑰花環，以優雅的動作展示了中國茶文化的精妙之處。茶香四溢，仿佛將眾人帶回了中國古代撫琴品茶的雅集氛圍之中。此外，中心組織保加利亞武術團隊進行的太極、咏春展示也引得觀眾連連稱讚。



中心主任洪海表示，中心連續兩年參與保加利亞玫瑰節，不僅是進行文化旅遊交流推廣的重要舉措之一，更是希望通過“項目駐地化培育”推動中國文化的傳播。未來，中心也將繼續參與保加利亞各類節事活動，為更多保加利亞民眾瞭解、愛上中國提供契機。