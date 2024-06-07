智能網聯汽車上路，安全性如何保障？

（來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據工人日報報導，記者近日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部、交通運輸部等4部門正有序開展智能網聯汽車准入和上路通行試點，已組織專家對首次集中申報的方案進行了初審和擇優評審，研究確定了9個進入試點的聯合體。其中，重慶長安汽車股份有限公司、重慶長安車聯科技有限公司、比亞迪汽車工業有限公司、深圳市東潮出行科技有限公司等企業為此次進入試點的聯合體。



2023年11月，4部門發布了《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》。根據通知，4部門遴選具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，開展准入試點。



智能網聯汽車是汽車、人工智能、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態，與交通系統、能源體系、城市運行及社會生活緊密相連。近年來，我國智能網聯汽車產業發展取得積極成效，國內多地組織開展了智能網聯汽車道路測試和示範應用工作。相關數據顯示，截至2023年底，全國共建設17個國家級測試示範區、7個車聯網先導區、16個智慧城市與智能網聯汽車協同發展試點城市，開放測試示範道路超2.2萬公里，發放測試示範牌照超5200張，累計道路測試總里程8800萬公里，自動駕駛出租車、幹線物流、無人配送等多場景示範應用有序推進。



行業專家在接受記者採訪時認為，當前，智能網聯汽車產業正從技術研發和測試驗證階段逐步進入以城市為載體的示範應用及大規模推廣新階段。通過試點實證的方式，有助於促進智能網聯汽車技術進步和產業發展，探索健全完善智能網聯汽車安全管理體系，加速智能網聯汽車商業化進程，系統化推動智能網聯汽車的創新發展。



當智能網聯汽車時代來臨，如何保障行車安全？這是公眾普遍關心的問題。



“智能網聯汽車的上路通行不僅關係智能網聯汽車產業發展，也關係到生命安全、車輛安全、道路安全等多方面。”中國電子信息產業發展研究院副總工程師安輝表示，要不斷強化智能網聯汽車網絡安全和數據安全保障，在確保智能網聯汽車准入和上路通行試點工作安全推進的基礎上，推動我國智能網聯汽車產業的健康快速發展。同時，要鼓勵企業、行業機構對智能網聯汽車的網絡安全和數據安全進行評估和測試，發現潛在的安全風險並提出改進建議，以幫助及早發現和解決安全問題，提升汽車系統的整體安全性。

