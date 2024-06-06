超長期特別國債陸續發行　市場表現如何？

中評社香港6月6日電／5月中旬開始，備受關注的超長期特別國債開啟發售，受到市場歡迎。其中，機構投資者為購買主力，部分銀行也開放對個人投資者的銷售渠道。專家表示，隨著超長期特別國債陸續發行，將有力推動相關重大項目建設。



超長期特別國債已完成兩期發行



新華社報導，5月17日，400億元首期30年超長期特別國債亮相，完成招標發行，市場認購熱情高漲。首期債券發行，開啟了超長期特別國債發行序幕。



今年的政府工作報告提出，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。



“超長期特別國債服務專項需求、資金使用針對性強，能夠為國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設提供長期穩定的資金支持。”南開大學金融發展研究院院長田利輝說，同時，還能豐富金融市場投資品種，改善國債期限結構，為投資者提供更多選擇。對於國債來說，機構投資者購買最多，是最主要的投資群體。



繼30年期特別國債首發後，5月24日20年期特別國債順利首發。50年期特別國債則將於6月14日首發。



據瞭解，近期，四川、海南、天津、湖南、青海等多地召開專題會議，研究部署超長期特別國債項目相關工作。其中，四川提出，要全力爭取第一批項目獲得最大支持，抓緊做好第二批項目申報工作，推動更多項目進入國家盤子，確保按各批次要求如期開工。



部分銀行開放對個人投資者銷售渠道



在發行方式上，今年的超長期特別國債均採用市場化方式，全部面向記賬式國債承銷團成員公開招標發行。個人投資者不能通過發行系統直接參與招標購買，但可以在交易所市場或商業銀行櫃台市場開通賬戶購買和交易。



記者瞭解到，在招標發行之後，部分銀行根據市場需求，向個人投資者銷售了一定額度的超長期特別國債。



浙商銀行工作人員告訴記者，5月20日和5月27日，該行分別面向個人投資者銷售了3000萬元30年期和1.8億元20年期特別國債，購買方式為手機App或者櫃面購買，當日很快售罄。



5月27日，張先生在浙商銀行濟南分行營業部購買了16萬元20年超長期特別國債。他說，超長期特別國債可以在二級市場

出售，每半年付息一次，比較符合自己的資產配置需求。



5月20日和5月27日，招商銀行也面向個人投資者分別銷售了約4億元30年期和約5.5億元20年期特別國債。招行工作人員介紹，在提供櫃面和網上銀行渠道基礎上，第二次增加了手機App購買渠道，客戶需求顯著提升，20分鐘內即售罄。