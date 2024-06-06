韓國兒童肥胖率近五年來增逾三倍

中評社香港6月6日電／韓聯社報導，據韓國保健福祉部6日公佈的“2023兒童綜合狀況調查”結果，兒童肥胖率近五年來增加三倍以上，而兒童精神健康狀態整體有所改善，但高危人群數量有所增加。



保健福祉部去年9月至12月面向5753戶育有未滿18歲兒童的家庭進行了上述調查。受訪兒童中，有40%年齡介於12至17歲，是0至5歲人群的1.7倍。這是因為生育率下降導致人口結構呈現金字塔形狀。



據調查，2023年兒童的生活滿意度為7.14分（滿分10分），與2013年和2018年相比持續上升。



具體來看，2023年9至17歲兒童中有吸煙經歷的比例為1.8%，較2018年（6.6%）顯著下降；有飲酒經歷的比例也從2018年的9.1%減少至2023年的6.1%。



但同期兒童肥胖率進一步上升，尤其是9至17歲兒童的肥胖率為14.3%，較2018年（3.4%）增加三倍以上。



儘管整體兒童的精神健康狀況有所改善，但精神健康高危人群反呈增加趨勢。9至17歲兒童中，沒有壓力或壓力不大的兒童佔比43.2%，較2018年增加8.7個百分點。抑鬱和不安程度評分為1.77分（最高26分），較2018年下降0.11。面臨極大壓力的兒童佔比1.2%，較2018年（0.9%）有所上升。近12個月內連續兩周出現過影響日常生活的抑鬱感的兒童佔比4.9%。有過自殺念頭的佔2%，較2018年提高0.7個百分點。



該項調查始於2013年，旨在全面瞭解兒童生活和成長環境，併為制定相關政策提供基礎資料。此次調查是自2018年以來時隔5年再次實施。