民主思路九周年 李家超冀與智庫合作

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月7日電（記者 盧哲）香港智庫組織“民主思路”6日晚在銅鑼灣舉行九周年籌款晚宴。香港特區行政長官李家超出席晚宴並致辭。李家超表示，特首政策組與民主思路等智庫合作，提升政策研究能力，有助保持香港經濟發展的多元和創新性，同時保持香港社區的多樣性和活力，有助充分發揮香港在“一國兩制”下的潛力。



出席晚宴的嘉賓還包括特區政府政務司司長陳國基、律政司司長林定國、房屋局局長何永賢、香港教育大學社會科學與政策研究學系顧問（公共行政）張炳良、香港大學首席副校長王于漸等逾百賓客。



晚宴上首先播放了紀念影片，紀錄民主思路由2015年成立至今的經歷，包括成立香港政治及行政學苑、上京會見港澳辦主任夏寶龍，以及與多名官員互動等。民主思路召集人、行政會議成員湯家驊在片中表示，民主思路一路走來不容易，“一國兩制”之下，希望有更多政制改革空間。



隨後湯家驊致歡迎辭表示，民主思路自2015年創立以來，經歷了艱難的起步及成長，包括有逾半成員於“修例風波”期間離開等等困境。他說，智庫最初僅有一名受薪員工，並無固定辦公地點，如今研究人員已達5名，更感恩現時能在同一辦公室中工作，“麻雀雖小、但意向卻大”。 湯家驊說，“民主思路”的發展轉折點在2019年“修例風波”，憑著對香港的熱愛與堅定決心，聚焦政策及經濟發展的研究及政治人才培育，並在去年開展了憲法和基本法研究以及在港外國商業群體對轉變的環境的行為及態度研究。現時智庫的“一國兩制”指數報告已成為香港及中央政府關注重點。而更令人欣慰的是，特區政府首次委任民主思路成員為區議員及地區委員會會員，讓他們開展地區工作。